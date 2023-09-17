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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد ينفذ برنامجا تدريبيا لمجموعة من موجهي ومعلمي الفرنسية

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي
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صرح سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ببدء فعاليات البرنامج التدريبى لدعم وتنمية اللغة الفرنسية والمنفذ وفق التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، وشبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية.

يستهدف البرنامج مجموعة من موجهى ومعلمى اللغة الفرنسية.

وأوضح  سيد عطية، أن المشروع يهدف لصقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم.

مدة التدريب 3 أيام متتالية بدءًا من اليوم الأحد 17 وحتى 19 سبتمبر الجارى وذلك بمقر وحدة التدريب بديوان عام المديرية.

 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

 

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التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد تعليم الوادي
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