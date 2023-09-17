أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس لـ"سدس الأمراء" تمثل العدالة في توزيع ثمار التنمية

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف تؤكد أن ثمار التنمية تتساقط على الجميع ولا تستأثر به فئة معينة، وهو ما يطلق عليه "العدالة في توزيع ثمار التنمية".

وأضاف ، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: “يمكن النظر إلى الجانب الإنساني في هذه الزيارة، وهو جانب مهم يعبر عن التواصل بين القيادة والشعب، فقد استقبل الرئيس في منزل مواطن بالصدفة، وهو ما يسمى في السياسة ”بالتكامل بين النخبة والعامة والتكامل بين القيادة والشعب".

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "بالنسبة إلى الجانب الإنساني أيضا، فقد وجه الرئيس السيسي التعزية في المواطنين المصريين الذين ماتوا جراء الكارثة الطبيعية التي حلت بليبيا، وكل هذه المظاهر لها انعكاساتها على السلم المجتمعي".

وأوضح، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت توجيه عدة رسائل مهمة منها تحية المصريين والإشادة بدورهم في مواجهة الصعوبات والتحديات، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبحوا يلمسون الاهتمام الكبير بالقرى في المرافق والمشروعات والبنية التحتية والغاز والكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمجمعات الحكومية وكل ذلك يسهم في تسهيل معيشة المواطن.