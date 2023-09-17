أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية عن المولد النبوي بحضور مفتي الجمهورية

نظمت أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الديار المصرية، بعنوان (الاحتفال بالمولد النبوى الشريف - دروس وعبر).

دارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم - وصفاته الكريمة قبل بعثتة كالصدق والأمانة وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن، كما تناولت الندوة المواقف التى مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على اتباعها والاقتداء بها.. وفى ختام الندوة أجاب فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية على بعض الأسئلة.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الجانب المعرفى والثقافى لأعضاء هيئة الشرطة.