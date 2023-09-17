استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "مسجد الرفاعي تحفة معمارية ومقبرة ملكية في قلب القاهرة ".

وأكد الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن مسجد الرفاعي موقعه في ميدان القلعة الشهير، والذي تطور حاليًا وبه 6 مساجد أثرية، وقريبًا سنرى هذا الميدان في ثوبه الجديد بعد التطوير.

وأضاف عبد الرحيم، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن هذا الميدان كانت تقام فيه الاحتفالات، لا سيما الاحتفالات الدينية حتى الستينيات، وأيضًا الميدان به مدرسة السلطان حسن.

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن مسجد الرفاعي بدأته خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل في عام 1869، وتوقف العمل بعد وفاتها، ولكن اكتمل فيما بعد على يد المعماري عباس حلمي الثاني نجل الخديوي محمد توفيق، وتم افتتاحه في 1912.

وأشار أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إلى أنه قبل بناء مسجد الرفاعي، كان يوجد زاوية صغيرة اسمها "زاوية ذخيرة الملك" وهي من الفترة الفاطمية أي القرن الثاني عشر، معقبًا: "شهدت هذه الزاوية إهمالًا، ثم استقرت الطريقة المتصوفة الرفاعية في هذه الزاوية، واتخذوا منه المقابر، ولدينا أيضًا زاوية رفاعية بالقرب من شارع سوق السلاح، وهي استمرار للطرق الصوفية".

وتابع: المسجد يحتوي على مقبرة أبي شباك الرفاعي، لذلك سمي بمسجد الرفاعي.

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