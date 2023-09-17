سفير بيرو: نرحب بكل سبل تبادل الخبرات مع مصر

قال خوسيه جبيرمو، سفير جمهورية بيرو بمصر، اليوم الأحد، إن دولته ترحب بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري.

وأكد السفير، خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، له بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد وجمهورية بيرو، على أنه يتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية، مشيدا بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد.

من جانبه، رحب محافظ بورسعيد بسفير جمهورية بيرو لدى مصر وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين المحافظة بورسعيد وجمهورية بيرو خاصة في المجال الصناعي والاستثماري، وجرى عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.