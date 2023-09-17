سيناريو ولايتا ديتشا يهدد الزمالك بالخروج من الكونفيدرالية

أصبح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهددًا بتوديع بطولة كأس الكونقيدرالية الإفريقية، بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت في أثيوبيا، ضمن ذهاب دور االـ32.

وأعاد سقوط الزمالك، للأذهان سيناريو توديع الكونفيدرالية عام 2018، بعد الخسارة الفريق أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، بهدفين دون مقابل هدف، ذهابًا والفوز إيابًا بالنتيجة ذتها، ولكن الفريق الأبيض ودع البطولة من الباب الضيق بعد خسارة ركلات الترجيح 4-3.

ويأمل الزمالك، في تجنب سيناريو 2018، والفوز بأكثر من هدفين من أجل الحفاظ على حظوظه في الاستمرار بالبطولة، التي زينت سجلت بطولاته مرة وحيدة عام 2019، بعد الخسارة ذهابًا أمام نهضة بركان بهدف، والفوز بالنتيجة ذاتها إيابًا، ليحسم لقب البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

ويستضيف الزمالك بطل جيبوتي، في القاهرة، في مباراة العودة أحد أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وتغادر بعثة فريق الزمالك العاصمه التنزانيه دار السلام فى الخامسه مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا وتمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل العودة إلى القاهرة لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين.