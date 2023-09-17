سترلينج يقود التنشكيل المتوقع لتشيلسي

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "فيتاليتي"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق تشيلسى، الذى يحل ضيفاً على نظيره بورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 5 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل تشيلسى المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، كولويل.

خط الوسط: جوستو، جالاجير، كايسيدو، تشيلويل، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، رحيم سترلينج.



ويحتل تشيلسى المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 16 بنقطتين فقط.