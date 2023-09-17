محاكمة جنائية لعامل قتل طفلته بطريقة بشعة بسبب تبولها لا إراديًا

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة -عامل محاجر- متهم بقتل طفلته، بسبب تبولها اللا إرادي في البدرشين.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم «21140 /2022- جنايات مركز شرطة البدرشين» أن المتهم "محمد ع." عامل محاجر، 28 عاما، قتل ابنته الطفلة "منة" 3 سنوات، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.



وتابعت التحقيقات أن المتهم ما أن ظفر بطفلته المجني عليها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة"، وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخرى، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.