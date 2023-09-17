ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة جنائية لعامل قتل طفلته بطريقة بشعة بسبب تبولها لا إراديًا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة -عامل محاجر- متهم بقتل طفلته، بسبب تبولها اللا إرادي في البدرشين.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم «21140 /2022- جنايات مركز شرطة البدرشين» أن المتهم "محمد ع." عامل محاجر، 28 عاما، قتل ابنته الطفلة "منة" 3 سنوات، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.


وتابعت التحقيقات أن المتهم ما أن ظفر بطفلته المجني عليها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة"، وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخرى، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

ads
“أحرق جسدها بولاعة ورطم رأسها بالحوض” بسبب تبولها لاإرادي ا محاكمة عامل محاجر شرطة البدرشين جلسة محاكمة مركز شرطة البدرشين محكمة جنايات محاكمة عامل
ads