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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعود للقاهرة فجر الاثنين بعد مواجهة بطل جيبوتي في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
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تغادر بعثة فريق الزمالك  العاصمة التنزانية دار السلام فى الخامسه مساء اليوم الأحد، ومنها إلى مطار أديس أبابا و تمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل العودة إلى القاهرة لتصل فى الثانيه فجر غدا  الإثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم  بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

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الزمالك أرتا سولار الجيبوتي بطولة الكونفدرالية الافريقية
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