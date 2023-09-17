الزمالك يعود للقاهرة فجر الاثنين بعد مواجهة بطل جيبوتي في الكونفيدرالية

تغادر بعثة فريق الزمالك العاصمة التنزانية دار السلام فى الخامسه مساء اليوم الأحد، ومنها إلى مطار أديس أبابا و تمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل العودة إلى القاهرة لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .