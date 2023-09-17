وصول حاملة الطائرات «الميسترال» للعمل كمستشفى ميداني لدعم ليبيا

وصلت حاملة الطائرات «الميسترال» للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من الإعصار في ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لما أفادت به قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن أجهزة الدولة المصرية تتابع الموقف جيدا فى ليبيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا: "قصدنا أننا نبعت الميسترال لأنها معدة قادرة على إدارة أزمة من غير ما تكون عبء على الدولة المضيفة.. وأتمنى أن نقدم الدعم للأشقاء.. ونتمني أن يتجاوزا هذه الأزمة".