وفاة فتاة في انهيار عقار العمرانية.. صور

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات، في واقعة انهيار عقار مكون من 5 طوابق خالٍ من السكان بالعمرانية.

وكشفت معاينة النيابة، أن الانهيار أسفر عنه مصرع فتاة عشرينية سقطت عليها أجزاء من العقار المنكوب أثناء تواجدها في شرفة منزلها المقابل له، مما أدى إلى انهيار 2 بلكونة من العمارة المواجهة للعقار.

كما أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، لفحص أسباب الانهيار وفحص المباني المجاورة للمبني المنهار بالعمرانية.

وتوجه فريق من النيابة العامة في الجيزة، إلى العقار المنكوب للوقوف على أسباب الانهيار، كما طلبت النيابة ملف العقار من المحافظة، وصرحت بدفن جثمان الفتاة المتوفية عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما استمعت إلى شهود العيان بمحيط العقار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العقار مكون من 5 طوابق، غير مأهول بالسكان، وأنه تعرض لانهيار كامل لجميع الطوابق، وأحدث إثر سقوطه انهيارا في شرفتين بالعقار المقابل له، كما نتج عنه وفاة فتاة تدعى «آمال خالد» تبلغ من العمر 21 عاما.

وتبين من الفحص والكشف الطبي الأولي أن الفتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح متفرقة في الوجه والرقبة، وكذلك نزيف أثناء تواجدها في شرفة منزلها، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بانهيار عقار سكني بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، بالانتقال إلى محل البلاغ، تبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شارع جمال الدين المتفرع من شارع خاتم المرسلين في العمرانية، كما كشفت التحريات أن العقار خالٍ تماما من السكان.

وبالمعاينة تبين أن العقار أسفر عنه مصرع فتاة عشرينية تدعى آمال خالد، تبلغ من العمر 21 عاما، حيث كانت متواجدة في شرفة العقار المقابل للعقار المنكوب وسقطت عليها أجزاء من العقار المنكوب، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.