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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

منصور حسن: جامعة بني سويف الأهلية تتميز ببرامج مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل

جامعه بني سويف
جامعه بني سويف
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وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على افتتاحه جامعة بني سويف الأهلية والتي تقع على مساحة 40 فداناً ، كهدية لأبناءه الطلاب والتى بلغت تكفتها 3,7 مليار جنيه ضمن 16 جامعة تم إنشاؤها، بعد توجيهاته بتجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة والتي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأكد حسن أن افتتاح الجامعة الأهلية شرف لمحافظة بني سويف وإقليم شمال الصعيد حيث يأتي الافتتاح ضمن اهتمام الرئيس بالمشروعات والقطاعات المختلفة بالإضافة إلي روافد التعليم العالي المختلفة من وجود جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية ومعاهد، فجامعة بني سويف الأهلية تتميز بوجود برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والولي ورؤية مصر 2030 فى التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف الأهلية إلي أننا نمتلك 12 كلية بواقع 19 برنامج حيث حقننا إنجازاً فى سرعة معدلات الإنشاء والتجهيزات للجامعة وفقاً لأعلي معايير الجودة بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوي من خدمة التعليم داخل المحافظة والمحافظات المجاورة وفق أحدث النظم الحديثة.

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