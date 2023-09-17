ميناء دمياط يستقبل خدمة جديدة من الخط الملاحي العالمي

أعلن اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ان الميناء أستقبل سفينة الحاويات HYUNDAI SINGAPORE والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 م و عرض 40 م قادمة من ميناء جدة السعودي والتي تعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة FIM التي أطلقها الخط الملاحي الكوري HMM عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة في شرق الأقصى والهند و الخليج و أوروبا ومن المنتظر وصول سفينة أسبوعياً للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة ،في اطار الخدمات الجديدة التي أطلقتها كبرى الخطوط الملاحي العالمية عبر ميناء دمياط .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن نجاح ميناء دمياط في جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث المستمرة والتي تقوم بها هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات لزيادة قابليتها لإستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم .

ومن جانبه أكد اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ كافة الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزيروزير النقل .

في سياق آخر استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة قطاع النقل البحري بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة .

جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل ، وممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة .

تأتي تلك الزيارة تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدوري على كافة موانئ الجمهورية للتأكد من سلامة كافة إجراءات العمل بها .