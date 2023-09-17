الدفاع الروسية: تدمير مسيرتين بمنطقتي دوموديدوفو وتولا في مقاطعة موسكو

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 12:12 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة دوموديدوفو بمقاطعة موسكو.

من جانبها، أكدت سلطات مقاطعة تولا الروسية، سقوط طائرة مسيرة على أراضي مركز للخدمات اللوجستية في منطقة أوزلوفسكي بالمقاطعة، مؤكدة أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق، تدمير 6 مسيرات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

يذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد كثفت خلال الفترة الأخيرة من هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.