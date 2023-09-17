مجموعة بنك ABC تدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا بـ 2 مليون دولار

أعلنت مجموعة بنك ABC عن تقديمها مليوني دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية في ليبيا إثر الفيضانات والسيول العارمة التي خلفها إعصار دانيال، وسيتم تخصيص الأموال لدعم الجهود الإغاثية الوطنية والدولية بهدف مساعدة المتضررين من الفيضانات العنيفة التي ضربت شرق ليبيا مؤخرًا.

وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، صائل الوعري، قائلاً:" يُعرب جميع موظفي مجموعة بنك ABC عن حزنهم العميق للخسائر في الأرواح وللمعاناة التي سببتها الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت ليبيا. أود أن أتقدم بأخلص التعازي والمواساة لزملائنا الأعزاء وعملائنا وعائلاتهم ولمساهمينا وأسر الضحايا وجميع المتضررين من هذه الكارثة.

نقف متضامنين مع شعب ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية في هذا الظرف الاستثنائي العصيب، ونأمل أن تساهم مساعداتنا في تسريع جهود الإغاثة والإنقاذ في ليبيا. تأتي استجابتنا السريعة لمثل هذه الكوارث الإنسانية المفاجئة إنطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وواجبنا نحو دعم جهود التعافي من الكوارث وإعادة بناء مجتمعاتنا."

وبفضل انتشاره الدولي في 15 دولة عبر 5 قارات مختلفة، يُعد بنك ABC أحد أكبر البنوك الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو رائد في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات. يزاول البنك أعماله في ليبيا منذ عام 1989، ولا يزال ملتزمًا بدعم الأسواق الأساسية التي يتواجد فيها.