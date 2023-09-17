نائب الأمين العام للناتو يرحب بشراكة الحلف العميقة مع مولدوفا

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 11:57 ص

رحب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ميرتشيا جيوانا، بشراكة الحلف العميقة مع جمهورية مولدوفا.

وذكر بيان صادر عن الحلف، أن ذلك جاء خلال زيارة نائب الأمين العام للناتو لجمهورية مولدوفا والتي استمرت يومين التقى خلالها بالرئيسة المولدوفية مايا ساندو، ورئيس الوزراء دورين ريسيان، ورئيس البرلمان إيجور جروسو، كما التقى بكبار المسئولين العسكريين وتواصل مع الطلاب وممثلي المجتمع المدني.

وفي اجتماعه مع الرئيس ساندو، أكد جيوانا مجددًا التزام الناتو بمواصلة تعزيز الدعم السياسي والعملي لمولدوفا، مشيرا إلى أن تعاون مولدوفا مع الناتو يعزز مرونتها وأمنها، كما أنه سيساعدها في طريقها نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ريسيان، سلط نائب الأمين العام الضوء على التعاون طويل الأمد بين الناتو ومولدوفا، والذي ينبع من الاحترام الكامل لحيادها الدستوري، وشكر مولدوفا على دعمها المستمر للاستقرار الإقليمي من خلال مساهمتها في مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو، وعلى المساعدة التي قدمتها للشعب الأوكراني منذ بداية الحرب الروسية غير الشرعية.

كما أشاد جيوانا بمولدوفا لجهودها نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ورحب بهدف رئيس الوزراء ريسيان لتعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة المولدوفية مع الناتو، وأكد مجددا دعم الناتو الكامل لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية.

وفي قمة فيلنيوس، أكد حلفاء الناتو الالتزام بزيادة الدعم السياسي والعملي لمولدوفا، ويتضمن ذلك حزمة كبيرة من الدعم للمساعدة في تعزيز الدفاعات الإلكترونية في مولدوفا، والاتصالات الاستراتيجية، والتدريب والخدمات اللوجستية.

