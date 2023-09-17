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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي روسي: موسكو سترد على تعزيز "الناتو" وجوده العسكري بالقطب الشمالي

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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 أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية نيقولاي كورشونوف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تصمت على تعزيز "الناتو" وجوده العسكري في القطب الشمالي، مشددا أنها سترد بمجموعة تدابير. 
وقال الدبلوماسي الروسي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن تزايد التوتر العسكري السياسي في القطب الشمالي هو نتيجة الخط غير البناء للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.
وحذر كورتشونوف من أن موسكو سترد على هذه التحديات والتهديدات بمجموعة من التدابير الضرورية، بما فيها الوقائية ضمن إطار المهام التي حددها فلاديمير بوتين ضمن مفهوم السياسة الخارجية، واستراتيجية تنمية منطقة القطب الشمالي الروسية".

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الخارجية الروسية القطب الشمالي روسيا الناتو
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