رئيس مدينة الفيوم يقود حملة نظافة مكبرة وإعادة تطوير الميادين ومداخل القرى.. صور

قاد المحاسب مراد مسعود، رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم، حملات نظافة مكثفة بالشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الفيوم، والتي شملت استكمال أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية والجزر الوسطى بالمدينة، ورفع ناتج تهذيب الأشجار أولا بأول، ونظافة وغسل الميادين العامة والأرصفة ودهان البلدورات بشوارع المدينة والقرى.
كما تابع رئيس مجلس المدينة الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بفترتيها الصباحية والمسائية، وأعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى أولا بأول لمنع تراكم القمامة وحفاظا على سلامة المواطنين.
على صعيد آخر يتم العمل على تطوير مداخل القرى والاحياء والوحدات المحلية بالمركز، وذلك لتحسين الشكل الحضاري والجمالي، وجرت الأعمال بإشراف نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى والوحدات المحلية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي.