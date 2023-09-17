القس أندريه زكي: يحرص الرئيس دائما على الحماية الاجتماعية كأولوية

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وقال القس أندريه: "يعيش العالم تحديات صعبة في عدة اتجاهات، واستطاعت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية التعامل مع التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين، بداية من مواجهة الإرهاب إلى تجاوز وباء كورونا، حتى التعامل مع الصراعات الدولية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، ودائمًا يحرص الرئيس على الحماية الاجتماعية كأولوية، وهذا يعكس عمق الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات بجدية".



تأتي قرارات الرئيس لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.