استعدادا للعام الدراسي الجديد.. حملة نظافة بمحيط المدارس والمعاهد بطور سيناء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، حملة نظافة موسعة بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لرئيس المدينة مبروك الغمريني، بعمل حملة نظافة شاملة الأحياء ومحيط المدارس والمعاهد الأزهرية .

من جانبها بدأت المدارس والإدارات التعليمية في جميع مدن المحافظة، رفع درجة الإستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي 2023/2024، وفقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات محمد حامد عقل ، وكيل الوزارة.

كان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اقد عقد اجتماعا مع قيادات المديرية، ومديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديوكنفرانس؛ وذلك لمناقشة إجراءات واستعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، في بدء الاجتماع، على الالتزام مشددا بانضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم ومنضبط وآمن، مشددًا على الالتزام بالمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المتابعة بالمديرية والإدارات، خلال العام الدراسي الجديد، والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية وفق الكتاب الدوري رقم (٣٣) بتاريخ ٧/ ٩ / ٢٠٢٣ والكتب الوزارية الدورية ذات الصلة.

وشدد وكيل الوزارة وخلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطط المتابعات بالإدارات والمديرية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، مؤكدا الالتزام بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.

كما أكد وكيل الوزارة عددًا من التوجيهات، منها الالتزام بالزى المدرسي الموحد لافتا أن الزى المدرسي يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ ويمثل استكمالًا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وإبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، بإزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء لمبدأ العدالة والمساواة.

كما أكد وكيل الوزارة التزام أعضاء هيئة التدريس بالمظهر اللائق بهم للحفاظ على القيمة والقدوة للمعلم، لافتا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددا على حسن اللياقة واللباقة أثناء معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لاستقبالهم لمتابعة أبنائهم وذلك بالجدول المعلن عنه بشكل واضح بمدخل المدرسة مع ضرورة إعلان وتخصيص رقم للتواصل مع مدير المدرسة للمقترحات أو الشكاوى.

وأكد على بنود الكتاب الدوري بحظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول (smart phone) سواء مع الطلاب أو المعلمين أثناء الحصة الدراسية، مشددا بحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته وأيضا أكد على حظر التدخين نهائيا في كافة المؤسسات التعليمية (المدارس – الإدارات – المديرية ).

وأشار وكيل الوزارة إلى الالتزام بمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكياتهم داخل المدراس، مضيفا بضرورة تسجيل غياب الطلاب الكترونيا وبالسجلات المخصصة أولًا بأول مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم .

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف اجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتجهيز القاعات الدراسية، وتعظيم الاستفادة من المنصات والقنوات التعليمية مشيرا إلى ضرورة توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليمية، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وأكد وكيل الوزارة بضرورة تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية ومراعاة استخدام مكبرات الصوت واستبدالها بسماعات داخلية حرصا عدم ازعاج المقيمين بجوار المدارس.

كما تناول وكيل الوزارة بنود إجراءات تجهيز المبنى المدرسي وتوزيع الكتب والمناهج الدراسية، وأشار بضرورة تواصل مديري المدارس مع رؤساء المدن لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع أي مخلفات في محيط الحرم المدرسي، مع ضرورة تسليم الكتب الدراسية في أول يوم لجميع الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية ومتابعة مديري الإدارات بالزيارات المستمرة للمدراس وحضور الطابور.

كما تناول وكيل الوزارة أهمية اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول واختيار رواد الفصول ومقرري الأنشطة وضرورة تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي.

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