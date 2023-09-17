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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا على متن قطاره

جانب من زيارة زعيم
جانب من زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا
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غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، روسيا، اليوم الاحد، على متن قطاره، مختتمًا زيارته التي استمرت عدة أيام، حسبما أفادت وكالات روسية، ونقلا عن قناة "القاهرة الاخبارية".

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنَّ "كيم" ناقش مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وخلال زيارته روسيا، تفقد "كيم" القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ فرط الصوتية والسفن الحربية، يوم السبت، رفقة وزير الدفاع الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "كيم وشويجو"، تبادلا وجهات النظر البناءة بشأن القضايا العملية الناشئة في مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والتعاون والتبادل المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن القوميين.

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زعيم كوريا الشمالية وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القاذفات الاستراتيجية الروسية روسيا
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