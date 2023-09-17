فيديو.. حورية فرغلي: نفسي أموت

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن دفنها خلال تصوير مسلسل “ساحرة الجنوب”، ورفضها الاستعانة بدوبليرة،وأكدت أنها لا تخشى الموت، ودفنت في مقبرة بالعياط في الساعة الثالثة فجرُا، ولم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن الترب تشبه ثلاجات الموتى.

وتابعت حورية خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج “في العمق” وقالت: أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لأني كنت عارفة أنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس أتغيرت وأخلاقها أتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا فيه عنف، ومفيش أصول.

واستطردت فرغلي: غلطتي أني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكارة، وحجيت 7 مرات، لكن معملتش ولا عمرة عشان كان لازم يكون معايا محرم، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال.

يذكر أن حورية فرغلي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "ظلال مهجورة"، الذي تعود به للسينما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات.

ويشارك في بطولة فيلم "ظلال مهجورة" عدد كبير من الفنانين العرب، أبرزهم رشيد عساف، وحسن عبدالفتاح، منصور الفيلي، نادين خوري، زهير عبدالكريم، هيا القايدي من الإمارات، وعبير اليوسف من مصر، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي.

https://youtu.be/G3Is8RsenHA? si=hJCqbfgFKfh-G30A