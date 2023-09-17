اليوم.. سليم سحاب يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى سيد درويش

يستعد المايسترو الكبير سليم سحاب لإحياء احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، ويقود المايسترو كورال أبناء مصر اليوم.

تقام الاحتفالية على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، برعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .