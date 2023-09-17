الزمالك يؤدي مرانه الصباحي بصالة الجيمانزيوم قبل العودة للقاهرة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم فى صالة الجيمانزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

وتغادر بعثة فريق الزمالك العاصمه التنزانيه دار السلام فى الخامسه مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا وتمكث ترانزيت ثلاث ساعات قبل العوده إلى القاهره لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .