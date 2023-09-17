مباريات اليوم.. بيراميدز أمام بطل روندا وإيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباراة بيراميدز وآرمى باتريوريتيك الرواندي، وبونموث وتشيلسي وإيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث × تشيلسي- الساعة 4 عصرا

إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًا

فياريال× ألميريا- الساعة 5:15 مساء

إشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا

فروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًا

مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًا

فيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساء

روما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم× فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا

دارمشتات 98 × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان× موناكو- الساعة 2 ظهرًا

ستراسبورج× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا

كليرمون فوت 63× نانت- الساعة 4 عصرًا

ستاد ريمس× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا

مارسيليا× تولوز- الساعة 6 عصرًا

ليون× لوهافر- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فنار بخشة× أنطاليا سبور- الساعة 4 عصرا

ألانيا سبور×قاسم باشا- الساعة 8 مساء

طرابزون× بشكتاش- الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

آرمى باتريوريتيك - رواندا× بيراميدز - مصر- الساعة 4 عصرا

يونياو دو سونجو - بيترو أتلتيكو - أنجولا- الساعة 4 عصرا

بولتس - مالاوي× مازيمبي - جمهورية الكونغو- الساعة 4 عصرا

جوانينغ جالاكسي - بوتسوانا× اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا- الساعة 4 عصرا

ميدياما - غانا× حوريا - غينيا- الساعة 6 مساء

هافيا كوناكري - غينيا× الوداد الرياضي - المغرب- الساعة 7 مساء

دوان - بوركينا فاسو× الترجي الرياضي - تونس- الساعة 7 مساء

بريميرو دي اوجوستو - أنجولا× الهلال - السودان- الساعة 7 مساء

بو رانجرس - سيراليون× شباب رياضي بلوزداد - الجزائر- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الكونفدرالية

باهاردار - إثيوبيا× النادي الإفريقي - تونس- الساعة 3:30 عصرا

سينجيدا بيج ستارز - تنزانيا× فيوتشر - مصر- الساعة 4 عصرا