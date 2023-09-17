ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط الغربي/ الفيوم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا وتم نقل المصابين ادإلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ads
حوادث الطرق في الفيوم حادث تصادم سيارتين في الفيوم طريق أسيوط الغربي الفيوم الفيوم
ads