إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط الغربي/ الفيوم

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا وتم نقل المصابين ادإلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.