صحيفة سعودية: صنع السلام في اليمن يتطلب شجاعة وتنازلات

أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية أن "إشعال فتيل النزاع والاستمرار في الحروب سهل، لكن صنع السلام يتطلب شجاعة، وتضحيات، وتنازلات، واحتكاما لصوت الحكمة والعقل.. وهذا هو المنشود من الفرقاء اليمنيين".

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان (أمل متزايد في اقتراب سلام اليمن) - أن دعوة المملكة العربية السعودية لوفد حوثي لزيارتها للبحث في آفاق إحلال سلام مستدام في اليمن، تمثل أكبر دليل على أن السعودية حريصة على سلام اليمن، ورفاهية شعبه الشقيق، وتهيئة الأجواء لاستقرار المنطقة، وتوفير مناخ للتعاون الإقليمي البناء".

وأضافت أن "الدعوة السعودية للوفد الحوثي تأتي لتؤكد لليمنيين أن المملكة لا يهمها سوى توافق يمني - يمني يتحقق عبره السلام المنشود، وبالتالي يسهل الوصول إلى حل سياسي يضمن الاستقرار، واستئناف التنمية، وإعمار ما هدمته الحروب المتتالية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا أسفرت محادثات الوفد الحوثي للرياض عن تقدم ملموس فسيكون ذلك خبرا سارا ليس للشعب اليمني فحسب، بل للعالم أجمع".

