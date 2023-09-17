رئيس جامعة سوهاج: قرارات الرئيس جاءت لتخفيف العبء عن المواطنين

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، جاءت لتثبت توجه الدولة نحو تخفيف العبء على المواطنين وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها العالم حالياً، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن.

وأوضح النعماني أن قرارات الرئيس السيسي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

كما ثمن النعماني استجابة الرئيس الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني،

لما تم التوافق عليه بين القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، والتي يبرهن علي حرصه لتحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ينشدها الجميع، ومؤكداً دعمه للجهود المُخلصة للسيد الرئيس في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية.