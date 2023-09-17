لافروف يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

أكد فاسيلي نيبنزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنَّ وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 20 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال "نيبنزيا"، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إنَّ روسيا ستشارك بالطبع في الاجتماع رفيع المستوى المقبل لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، كما هو الحال في جميع اجتماعات المجلس السابقة حول هذا الموضوع، وأنَّ من سيمثل بلادنا رئيس الوفد، الوزير سيرجي لافروف.

جدير بالذكر أنه سيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، في 20 سبتمبر، لكن حتى الآن لم يؤكد الجانبان الأوكراني والأمريكي مشاركة الرئيسين في هذا الاجتماع.

وأكد نيبنزيا، أنَّ موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة لكييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنَّ نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية، ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

وفي سياق آخر، قصفت القوات الأوكرانية السبت، قرية في منطقة كورسك الروسية، ما أسفر عن مقتل مدني.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت قوله إنَّ قرية بليخوفو في منطقة كورسك، تعرضت لقصف من القوات الأوكرانية، مما أسفر عن مصرع رجل يبلغ من العمر 30 عامًا على الفور مُتأثرًا بإصابته بشظية، كما لحقت أضرار بالعديد من المباني السكنية.

وأضاف ستاروفويت أنه سيجري تقديم المساعدة لجميع المالكين الذين تضررت ممتلكاتهم في إعادة بنائها.