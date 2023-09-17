ندى ثابت: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على دعم المواطنين

أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم للغاية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، مما يؤكد شعور الرئيس بالمواطن البسيط، وحرصه على دعمه وتلبية متطلباته.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل بجدية تامة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وهذا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي.

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة لكافة فئات الشعب المصري، والنهوض بالدولة المصرية وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.