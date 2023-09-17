برلماني: السيسى فاجأ المصريين بقراراته التاريخية لإسعادهم

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن حزمة القرارات التاريخية والمفاجئة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تضمنت زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه اضافة الى إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

واعتبر مسعود، فى بيان له أصدره اليوم الأحد، أن هذه القرارات المهمة والمتعددة التى اتخذها الرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على أن الرئيس السيسى هدفه تخفيف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين وفى مقدمتهم الطبقات الكادحة، مؤكداً أنها قرارات كانت بمثابة مفاجأة كبيرة لكل المصريين مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع مثل هذه القرارات الشجاعة والجريئة لأنها جاءت فى توقيت صعب، حيث يعانى العالم بمختلف دوله بما فيها الدول الكبرى والمتقدمة من حالة ركود اقتصادي كبير بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعرب المهندس أمين مسعود، عن ثقته التامة فى أن هذه القرارات سيكون لها دورها المهم والكبير فى دعم المواطن المصري بشكل مباشر وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين ويسعى بكل الطرق إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة والتخفيف عن أعباء المعيشة للمواطنين، وتؤكد أن الرئيس السيسي بهذه القرارات يرسل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، كما أنها تشدد على أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين ومطالبهم مؤكداً أن القضايا والملفات المهمة التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حديثه الواضح والصريح للمصريين حمل رسائل طمأنة لجموع المصريين وأنه خرج من قلبه إلى قلوب جميع المصريين واتسم بالمصارحة والود.

ووجه المهندس أمين مسعود التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التى اسعدت كل المصريين واسرهم مؤكداً أن الرئيس السيسى ليس له أى هدف سوى تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصرى العظيم الذى لايتوانى لحظة فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للقيادة السياسية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها مصر.