برلماني: قرارات الرئيس سيكون لها تأثيرها الإيجابي والكبير على المصريين

أشاد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته التى ألقاها أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.

وقال "إدريس"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه القرارات تاريخية وغير مسبوقة، وتؤكد حرص الرئيس السيسى على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القرارات أدخلت الفرحة والسرور فى قلوب الملايين من المواطنين المصريين وأسرهم.

وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرها الإيجابى والكبير على كل المصريين.