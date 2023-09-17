أمريكا والأمم المتحدة تبحثان مجموعة واسعة من القضايا

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 10:18 ص

بحثت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مبادرة حبوب البحر الأسود والحرب الروسية الأوكرانية والوضع الأمني في هايتي.

جاء ذلك - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم /الأحد/ - خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، أولويات الولايات المتحدة للجمعية العامة، بما في ذلك تعزيز المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطوير الأمم المتحدة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وجهود تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتبادل وزير الخارجية الأمريكي المعلومات حول الأحداث الجانبية التي استضافتها الولايات المتحدة والتي ركزت على معالجة تهديد المخدرات الاصطناعية وتسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاستفادة من رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية الكبرى.

من جانبه، أعرب جوتيريش، عن شكره لبلينكن على جهوده لتأمين أسبوع مثمر رفيع المستوى.