اليوم.. طقس حار نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة والعظمي 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

واوضحت الارصاد: انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحريمن 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 28 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى 28 درجة .