السودان.. تصاعد كثيف للدخان في سماء أم درمان

أفاد عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، في نبأٍ عاجل على شاشة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الأحد، بأن سماء المدينة شهدت تصاعدًا كثيفًا للدخان، على خلفية اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وكان الجيش السوداني أعلن خلال الساعات الماضية، أن الدعم السريع حاولت الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من دحرها وكبدتها خسائر كبيرة، تمثلت في عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، ما دفع فلول الميليشيا للفرار.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.