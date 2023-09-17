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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أوكراني: روسيا تقصف دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية تواصل قصف منطقة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ليساك قوله إن الروس أطلقوا أكثر من ست قذائف على قرية بوكروفسك ويجري التحقق من عواقب الضربة ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وقال ليساك "كان الصباح متوترا بالنسبة للبلاد بأكملها ومنطقة دنيبروبتروفسك على وجه الخصوص، وأبلغت السلطات عن إطلاق صواريخ كروز وسقط أحدها فوق منطقتنا".
كما ذكرت يوكرينفورم في وقت سابق، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 30 اشتباكًا قتاليًا خلال الـ 24 ساعة الماضية كما شن الروس ثماني هجمات صاروخية و57 غارة جوية، فضلا عن أكثر من 30 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

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نيكوبول القوات الروسية دنيبروبتروفسك
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