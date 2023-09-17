الملا: مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه ليس لدينا رفاهية الوقت ولذلك يكثف قطاع البترول حالياً أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الانتاج وزيادتها والاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال تحقيق اكتشافات جديدة والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الانتاج ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج والتى تعد من أولويات العمل.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023.

وشدد الملا على أهمية تطبيق معايير السلامة والحفاظ على الكوادر والأصول ورفع كفاءة التشغيل بالتوازى مع خفض التكاليف دون المساس بكفاءة العملية الإنتاجية من خلال استخدام تكنولوجيات التحول الرقمى المتطورة والتى تحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة ، وثمن الوزير التزام شركاء قطاع البترول الأجانب والتعاون والتنسيق الكامل مع قطاع البترول فى تنفيذ برامج العمل.

ووجه الوزير رسالة شكر للعاملين بشركتى عجيبة والفرعونية على معدلات الأداء المتميزة والتزامهم الكامل بتنفيذ خطط العمل وتحقيق أعلى معدلات للسلامة والصحة المهنية ، مشيداً بنجاح شركة عجيبة فى رفع معدلات انتاج الشركة من خلال الإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات التى ساهمت فى ذلك، وتحقيق الشركة الفرعونية لمعدلات أداء متميزة فى تنفيذ المشروعات والحفاظ على معايير السلامة وتنفيذها لبرنامج كفاءة الطاقة ، وحث الوزير العاملين بالشركتين على الاستمرار فى جهود الإسراع بخطط العمل لوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الانتاج والاستفادة من البنية التحتية القائمة بالفعل.

