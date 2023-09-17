"كثافة متوسطة في رمسيس".. تعرف على تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، حالة المرور اليوم الأحد، في القاهرة والمحافظات.

يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة مستمرة حتى ميدان العباسية، كما أن هناك كثافات نسبية في صلاح سالم وكوبري المطار، وكذلك الأمر أعلى كوبري الحدائق أمام القادم من الزاوية متجه للفرنجي وأيضا توجد كثافات نسبية أعلى كوبري المطرية للقادمين من الكابلات، بينما توجد سيولة مرورية مستمرة أعلى كوبري الجلاء حتى طريق العروبة.

وعن الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، هناك كثافات مرورية في شارع فيصل، بينما شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطرق، وظهرت بعض الكثافات المرورية في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، كما توجد كثافات مرورية أمام المتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وبالنسبة لمحافظة أسيوط، فالطريق أمام مستشفى الجامعة يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى جامعة أسيوط، وتظهر كثافات مرورية بداية من طريق الجامعة حتى شارع المعلمين، وتقل الكثافات المرورية تدريجيا على الطريق الدائري بالمحافظة.

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسماعيلية، فهناك سيولة مرورية كبيرة في طريق عثمان أحمد عثمان الذي يوصل بين الاستاد والجامعة مستمرة حتى بداية شارع 6.

