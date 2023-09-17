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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات قوية في خاركيف الأوكرانية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أفادت الإدارة العسكرية في منطقة خاركيف الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على خاركيف للمرة الثانية خلال 24 ساعة حيث هزت أربعة انفجارات قوية على الأقل المدينة.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أوليه سينيهوبوف، رئيس إدارة ولاية خاركيف الإقليمية قوله " دوي الإنفجارات تهز المنطقة بأكملها "، داعيا المواطنين إلى البقاء في الملاجئ.
وأضاف أن الضربة جاءت من مدينة بيلجورود الروسية، وبحسب التقارير الأولية فإن الروس استخدموا نظام الدفاع الجوي إس-300، محذرا من أن التهديد بشن هجمات صاروخية جديدة لا يزال قائما، ويجري التحقق من المعلومات حول الدمار والخسائر المحتملة.
وقبل دقائق قليلة من الهجوم، حذرت القوات الجوية من التهديد بهجوم صاروخي باليستي على مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك.
وضرب الجيش الروسي أمس خاركيف بصواريخ إسكندر وS-300، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

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خاركيف القوات الروسية
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