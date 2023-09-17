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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ليبيا إلى 11 ألفا و300 قتيل

فيضانات الدرنة
فيضانات الدرنة
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم/الأحد/ ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11 ألفا و300 قتيل، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية، أن 10 آلاف و100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة درنة المنكوبة.
وأضاف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، ومن جانبه أعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، مساء أمس السبت، تسجيل 3252 قتيلًا، بزيادة 86 قتيلا عن الحصيلة السابقة قبل 24 ساعة.

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