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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات البرازيلية تعلن مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة

تحطم طائرة
تحطم طائرة
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 أعلنت السلطات في البرازيل، صباح اليوم الأحد، مقتل 14 شخصا إثر تحطم طائرة في ولاية الأمازون في شمال البلاد.
وقال رئيس بلدية بارسيلوس، إدسون دي باولا رودريجز، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، مشيرا إلى أن الحادث وقع على بعد نحو 400 كلم من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.
وأضاف إدسون دي باولا رودريجز أن الطائرة المنكوبة متوسطة الحجم، موضحا أن الطائرة كانت تقل على متنها 12 سائحا إضافة إلى طيار ومساعد قتلوا جميعا في الحادث.
وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن مواطنين أمريكيين من بين القتلى. 

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البرازيل تحطم طائرة الأمازون
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