تكريم "تعليم جنوب سيناء"بمسابقة القائد الفعال ومدرس مصر 2023

هنأ محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حنان عثمان مديرة إدارة المدارس الرسمية بالمديرية والمكرمين في مسابقة القائد الفعال ومدرس مصر 2023، سواء بإدارة المدرسة أو المعلمين مشيدا بالنتائج المتميزة لهم ومتمنيا لهم دوام التوفيق.

والمكرمون هم: حنان عثمان مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بجنوب سيناء ومديري المدارس الفائزين بمسابقة (القائد الفعال 2023) والمعلمين الفائزين بمسابقة (مدرس مصر 2023) بمسابقة القائد الفعال وهم دينا الحسيني مدير مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء وفي مسابقة مدرس مصر، دينا سليمان حنا بمدرسة الأمل الرسمية للغات واسلام ابو اليزيد عمار بمدرسة المروة المتميزة للغات وأحمد عبد الرازق بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.

من جانبها قدمت حنان الشكر لوكيل الوزارة على دعمه كما هنأت المكرمين بمشاركتهم المتميزة بمسابقة القائد الفعال ومدرس مصر ٢٠٢٣ م.

جاء ذلك برعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي إطار مسابقة القائد الفعال ومدرس مصر 2023.