الصور الأولى لـ انهيار عقار من 3 طوابق في العمرانية بالجيزة

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 03:01 ص

تنشر «البوابة» الصور الأولى لانهيار عقار بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، حيث نتج عن انهيار العقار إصابة فتاة وتم نقلها لأحد المستشفيات.

انهيار عقار

وشهدت منطقة العمرانية في الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، انهيار عقار خال من السكان في شارع متفرع من خاتم المرسلين.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبو راضية.

وبحسب معلومات أمنية، تبين بالفحص انهيار عقار مكون من ٣ طوابق غير مأهول بالسكان بشارع متفرع من خاتم المرسلين ما أسفر عن إصابة فتاة تدعى آمال خالد ١٨ سنة نقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بموقع الحادث وسط أعمال رفع الأنقاض تحسبا لوجود ضحايا.