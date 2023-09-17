«الدفاع الروسية» تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 01:15 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين بدون طيار قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم الروسية".

وفي 14 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف في الأراضي الروسية.