بالصور.. انطلاق مهرجان رياضي بشركة جابكو في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر

انطلق المهرجان الرياضي جابكو ٢٠٢٣ إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول تحت عنوان "صحتك أمانك" فى منطقة رأس شقير، برعاية وحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور قيادات الشركة أحمد شرف مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ومديري العموم، وقيادات المنطقة متمثلة في المهندس جمال سالم مدير عام المنطقة والمهندس مجدى السيد نائب مدير عام المنطقة ومديري العموم وكافة العاملين.

ومن جانبه، صرح حسام يسري، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، قمنا بتنظيم هذا المهرجان بالتعاون مع إدارات الشركة المختلفة.

وأضاف «يسري»، أن المهرجان الرياضي أقيم به (قيادة الدراجات - ماراثون مشي - ألعاب جماعية) بمشاركة العاملين من مناطق عمل الشركة المختلفة.

وقال إسلام بدوي، عضو اللجنة النقابية، إن الفعالية تأتي ضمن مبادرة تبنتها اللجنة النقابية وتشمل فعاليات رياضية وترفيهية واجتماعية سوف نقوم بتدشينها مستقبلًا لخدمة كافة العاملين بالشركة.

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