وفاة «شيخ المترجمين» شوقي جلال بعد صراع مع المرض

رحل المترجم والمفكر الكبير دكتور شوقي جلال، الملقب بـ"شيخ المترجمين"، منذ قليل، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد أزمة صحية كبيرة.

وكان قد طالب عدد كبير من المثقفين على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وزارة الثقافة بالتدخل لعلاج المترجم والمفكر الكبير الدكتور شوقي جلال على نفقة الدولة، حيث يُعاني من أزمة صحية كبيرة، يرقد على إثرها في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

يُعد شوقي جلال عثمان، مواليد 30 أكتوبر عام 1931، القاهرة. مترجم وكاتب مصري، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم فلسفة وعلم نفس، جامعة القاهرة، عام 1956، بيّن حال الترجمة في الوطن العربي واستند تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على كتابه "الترجمة في العالم العربي، الواقع والتحدي" كأحد المصادر المهمة للمعلومات في فقرة الترجمة.