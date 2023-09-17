رؤوف جاسر: عقد بيع إمام عاشور يحتاج لتحقيق من مجلس الزمالك المقبل

قال رؤوف جاسر عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن المجلس المقبل للنادي مطالب بالتحقيق في بيع إمام عاشور لميتلاند الدنماركي، قبل أن يعود مؤخرًا ويصبح لاعبًا بالأهلي حاليًا.

وأضاف «جاسر» في تصريحات إعلامية، «أطالب مجلس الزمالك المقبل بالتحقيق في عملية بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، لأول مرة يحصل الوكيل على نسبة من إعادة البيع كما قيل ولم يتم نفي هذه الأنباء».

وأضاف «جاسر»: "لم أترشح للانتخابات على رئاسة الزمالك لأني لم أعد أحب العملية الانتخابية، ولا أفضل الترشح إلا على مقعد الرئيس إن حدث".

وتابع: "الكثير من اتهامات مرتضى منصور لممدوح عباس كان بها مبالغات، وممدوح عباس أكثر من رأيته يدعم الزمالك ماديًا".

واختتم: "البعض أحدث الوقيعة بيني وبين ممدوح عباس، والعلاقة لم تعد كما كانت بيني وبينه، وعماد البناني الذي يدير الزمالك حاليًا أهلاوي واللجنة الثلاثية غير مناسبة لإدارة الزمالك".