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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الصحة الروسية»: الوضع الوبائي على مستوى البلاد مستقر

روسيا
روسيا
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قالت وزارة الصحة الروسية إن الوضع الوبائي على مستوى البلاد مستقر، وذلك بعد زيادة حالات العدوى بالأمراض التنفسية وكوفيد-19، وإعلان إلزامية استخدام الكمامات في مقر الحكومة الروسية اعتبارا من بعد غدٍ الاثنين.

قال أليكسي كوزنتسوف، مساعد وزير الصحة الروسي في تصريح لوكالة تاس الروسية إن الوضع الوبائي في روسيا مستقر، ولكن يطلب من المناطق الاستعداد لارتفاع موسمي في التهابات الجهاز التنفسي.

تابع كوزنتسوف:" رغم الارتفاع المؤكد في حالات الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، المرتبطة بالعودة من الإجازات وبدء العام الدراسي، إلا أن الوضع الوبائي مستقر بشكل عام الآن".

أضاف أنه "بقرار من مركز الأزمات التابع لوزارة الصحة الروسية برئاسة الوزير ميخائيل موراشكو، صدرت تعليمات للمناطق بتنظيم الاستعدادات للارتفاع الموسمي في التهابات الجهاز التنفسي، وهو أمر نموذجي في الخريف، بما في ذلك الحصول على المخزون المطلوب من الأدوية.

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وزارة الصحة الروسية روسيا أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي
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