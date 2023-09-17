ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة: إصابة 4 أشخاص في أحداث عنف متفرقة في نيويورك

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية، إن امرأة أصيبت بالرصاص وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين أو طعنوا في أحداث عنف متفرقة في أنحاء مختلفة في المدينة.

وقالت الشرطة إنه في حادث إطلاق النار، أصيبت امرأة في العشرينات من عمرها في رجلها أثناء مشاجرة مع رجلين عند حوالي الساعة 12:40 (بالتوقيت المحلي) اليوم السبت.

وأفادت بأن رجلا تعرض للطعن في كتفه في مانهاتن عند الساعة 4:30 صباحا. وتم نقل المصاب (20 عاما) إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وتعرض رجل آخر، لإصابة في يده، خلال محاولته فض إشكال، وقالت السلطات إنه رفض الرعاية الطبية، وإن المهاجم الذي كان يحمل سكينا لاذ بالفرار.

وفي حادث منفصل في بروكلين، أصيبت امرأة بجرح في أسفل ظهرها على يد امرأة أخرى حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الجمعة. 

وقالت الشرطة إن الضحية، 19 عاما، تم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة، وأن المعتدية لاذت بالفرار.

ads
الشرطة الامريكية أحداث عنف نيويورك
ads