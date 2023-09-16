أحمد العوضي ينشر صور الفائزين في مسابقته معلقًا: "انبسط إني قابلتكم"

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مجموعة من صور الفائزين في مسابقته عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك وعلق قائلًا: "اخواتي الـ 11 اللي فازوا بالمسابقة، مبروك عليكم وانبسط إني قابلتكم".

وفي وقت سابق كشف العوضي عن أسماء الفائزين خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، مؤكدًا على أنه قام باختيار هذه الأسماء عشوائيًا عن طريق التعليقات.

جاء ذلك بعد أن أطلق العوضي مسابقة عبر منشور له وقال :"جايه معايا النهارده افرح اخواتي واراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم .. هسأل سؤال، هختار اربعه اجابتهم صح ويكسبو ١٠٠ الف جنيه كل واحد ربع عمود ( ٢٥ الف )

اشهر ٣ كلمات ( للخديوي ) واشهر كلمتين ( للكوماندا) ،هلم الورق بعد بكره وهختار اربعه عشوائي، عالعهد دايما انا واخواتي الشقيانين الجدعان".

وبدأ العوضي مؤخرا تصوير فيلمه الجديد "الاسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، لتكون البطولة المطلقة الأولى له ويشاركه العمل زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل، محمود حافظ، محمد صلاح آدم.